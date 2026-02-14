アイスホッケー女子で準決勝進出を決め、喜ぶ米国の選手たち＝13日、ミラノ（AP＝共同）13日のアイスホッケー女子準々決勝は前回銀メダルの米国がイタリアに6―0で完勝した。スウェーデンはチェコを2―0で破って準決勝に進んだ。男子1次リーグA組でカナダがスイスを5―1で下し2連勝。チェコはフランスに6―3で勝った。（共同）