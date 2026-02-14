スケルトン男子で優勝しポーズをとるマット・ウェストン＝コルティナダンペッツォ（共同）五輪スケルトンでウェストンは英国男子で初優勝。英国勢で今大会初の金メダルに輝いた。4回ともトップのタイム。大歓声を浴びてゴール後も、そりから降りずにうつぶせのままだった。「この気持ちを表現しようもない。現実ではないよう。本当だと確かめるために、メダルを触り続けている」と初々しく語った。心理学の専門家のサポートも