◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)フィギュアスケートの男子フリースケーティング（FS）が13日に行われ、鍵山優真選手が悔しさにじませる銀メダルとなりました。ショートプログラム2位発進の鍵山選手は、逆転優勝を狙うフリー。演技冒頭、4回転サルコウは飛び上がりと同時に軸が傾きますがなんとかこらえます。しかし、続く4回転フリップは転倒。