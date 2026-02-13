健康や美容のために食事に気をつけている方でも、意外と見落としがちなのが「悪い食べ合わせ」。せっかく栄養価の高い食材を選んでも、一緒に食べる組み合わせ次第では吸収が妨げられたり、逆に体に負担をかけてしまうことがあります。この記事では、代表的な悪い食べ合わせについて解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立