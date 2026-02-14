【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月16日20時55分からTBSにて『口を揃えたフシギな話』が2時間にわたって放送される。 ■全国各地の“専門家が口を揃えたミステリースポット”を紹介 この番組は世界中の専門家が口を揃えた“フシギ案件”を紹介・調査するミステリーバラエティ。第2弾となる今回は、全国各地の“専門家が口を揃えたミステリースポット”を紹介する。 その調査機関として、前回放送か