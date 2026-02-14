中国のSNS・小紅書（RED）に12日、「雪玉を作ったら（管理会社に）通報された」との投稿があり、反響を呼んだ。日本在住だという投稿者は「2日前に大雪が降った。仕事から帰ってきたら、隣の駐車スペースの車（のボンネット）にまだたっぷり雪が積もっていたので、少し雪で遊ぼうと思った」と説明。しかし、雪を手に取ったところ、一緒にいたパートナーに「他人の車には触らないほうがいい」と注意されたため、丸めた雪玉をそのま