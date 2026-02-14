◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(大会8日目/現地13日)チームジャパン中間総括記者会見が13日に行われ、日本選手団の伊東秀仁団長が開会式でみせた日本選手の行動の反響を明かしました。中間総括が行われた大会7日目終了時点で、金2個、銀2個、銅6個で合計10個と2桁台に到達。伊東団長は、「イタリアチームがものすごく活躍しておりまして心よりお祝い申し上げます。チームジャパンも刺激されておりまして、切磋琢磨しな