「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、五輪初出場の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝は、フリーで１７０・１１。ショートプログラム（ＳＰ）の７６・７７点と合わせ、トータル２４６・８８で１３位だった。マリニンが演技を終え、鍵山の銀メダル、佐藤の銅メダルが確定した約１０分後、三浦は自身のＸで「２人とも実力で