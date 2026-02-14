衆院選で歴史的惨敗となった「中道改革連合」。その敗因を、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、EVeMの滝川麻衣子氏が分析する。【映像】代表戦直前の斉藤鉄夫氏の様子2月8日に投開票された衆院選で、立憲民主党と公明党により結成された新党・中道改革連合は、公示前の167議席から49議席へと激減。“惨敗”という結果となった。その敗因はどこにあったのだろうか。滝川氏は「短期間で決めなければ