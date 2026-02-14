静岡県裾野市に誕生したトヨタのウーブン・シティ。第1期では300人、将来的には2000人が暮らす街では、いったい何が行われるのか。街の中に入ってみた。「シリーズSDGsの実践者たち」の第51回。【写真を見る】「実証実験の街」ウーブン・シティが目指す未来とは＜シリーズ SDGsの実践者たち＞【調査情報デジタル】自動運転に対応できるEVや開発中の乗り物が走る静岡県裾野市で、2025年9月から実証が始まり、人が住み始めた「Toyota