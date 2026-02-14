俳優の石田純一（72）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。コロナ禍でのゴルフ会食騒動を振り返った。【写真】山あり谷ありでも幸せそう！家族5ショットで笑顔はじける石田純一「不倫は文化」発言や都知事選出馬騒動など数々の話題を生んできた石田。中でもコロナ禍でのゴルフ会食騒動は「ハレーション的には最大で“不倫は文化”の時以上だった」と話し