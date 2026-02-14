広島時代の福士敬章さん＝1980年、仙台日韓のプロ野球で名を成し、2005年に54歳の生涯を静かに閉じた在日コリアンの名投手がいた。福士敬章（韓国名・張明夫）さん。二つの国に活躍の場を求めた福士さんの生きざまを、日本に留学経験のある韓国の映画監督、李泳坤さん（32）がドキュメンタリー映画「張明夫、玄界灘の落ち葉」にまとめ、このほど完成した。今年、韓国で開かれる映画祭への出品を目指している。（共同通信＝豊田正