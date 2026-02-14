【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】反響呼んだ“雪壁ヒット走法”の様子WRCの第2戦「ラリー・スウェーデン」が日本時間2月13日に開幕した。シーズン唯一のフルスノーラリーとなる今大会。昨季、スウェーデンで日本人33年ぶりのWRC優勝にあと一歩の総合2位を獲得した勝田貴元（トヨタ）が、デイ2を終えた時点で首位に浮上し、悲願の初優勝に向けて好発進を見せている。ラリー・スウェーデンといえば