ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ・決勝（リビーニョ・スノーパーク）が１３日（日本時間１４日）に行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（２４＝ヨネックス）が２回目で９５・００の高得点をマークし、金メダルを手にした。試合後に「平昌五輪、北京五輪と出てきて、決勝で自分の納得いく滑りをしたことが全くなかった。１本目決めた瞬間に、やっと納得いくというか、しっかりと自分のランが決められてすご