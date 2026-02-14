フィギュアスケート男子フリーミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が198.64点をマーク。合計291.58点としてショートプログラム（SP）5位から大逆転で金メダルを獲得した。母国に初の金メダルをもたらし、ファンは天国に思いをはせた。シャイドロフが、大波乱となったミラノの主役となった。フリー1位のハイスコアをマークしてトップ