AppleはiOS 26.3の配信を開始し、iPhoneからAndroidへのデータ移行を大幅に簡略化する新機能「Androidに転送（Transfer to Android）」を導入しました。 この機能はAppleの公式リリースノートには記載されていませんが、海外および日本国内の両方で追加が確認されています。 Androidに転送はAppleとGoogleの協力によって実現したもので、以下の手順で利用できます。 iPhoneの設定 > 一般 > 転送またはiPhoneをリセッ