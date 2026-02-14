「みんなでDASHするぞ！」柱にもたれかかり、真剣な表情で２人の女性と立ち話をしている男性――城島茂（55）の姿を発見したのは、２月上旬のある夜のことだった。JR品川駅構内でスマホを片手にマスクを顎までずらした城島は、柱に寄りかかりながら、女性と何やら話をしている。城島の言葉をメモし、スマホでチェックして……どうやら、打ち合わせをしているようだ。この少し前の２月１日、城島が『ザ！ 鉄腕！ DASH!!』（日本テレ