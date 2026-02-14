ごはんが食べたくてたまらない猫が取った行動とは…？おねだりの仕方が賢すぎると話題で、動画は4万4千再生を突破。「こんなに我慢ができるなんてえらいですね！」「いつもより多くあげたくなっちゃいますねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：『お腹がすいた猫』→お皿の前でじっと飼い主さんのことを見つめて…『上品なアピール』】 ごはん待ち Instagramアカウント『cat_ragasuke_beriko』に投