沢山の雪が積もっていても、装備を万全にした車で車中泊をすれば、猫も人も快適に過ごすことが出来る。そんなことを自ら実証している投稿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生され、「コタツに入っていくマサくんがかわいすぎる」「サーモグラフィのマサくんが神々しい」などのコメントが寄せられました。 【動画：寒い冬に『猫と車中泊』→寝る時間になると…思わず癒される光景】 猫と