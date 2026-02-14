女優・横山めぐみが12日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ「北の国から」に出演していた当時の写真をアップし、あまりのかわいさが話題となっている。 【写真】純じゃなくてもキュンキュンしちゃう透明感あふれる美少女だった 「実家に帰ったられいちゃんの写真があった」と書き出した横山。「今は亡き両親が飾ってた写真」であることを明かし、「40年前の私愛されて育った感謝してます」と思いをつづった。