今日2月14日は、東北から九州にかけて晴れるでしょう。ただ、午後は雲が増えて、九州や四国は次第に雨が降りそうです。全国的に気温は高めで、3月から4月並みの暖かさとなるでしょう。東北〜九州は日中晴れ今日14日(土)は、東北から九州にかけて、午前を中心に晴れるでしょう。日差しが有効に届き、洗濯物の外干しや布団干しに適した一日になりそうです。ただ、午後は西から次第に雲が増えるため、外出は早めの時間帯がおすすめで