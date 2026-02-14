RBライプツィヒが暗闇の中で光るユニフォームを発表ドイツ・ブンデスリーガのRBライプツィヒが2月13日に、2026-27シーズンの特別ユニフォームを発表。ユニフォームに”光”が施された。今回発表された特別ユニフォームは「光で活気づく。夜には活性化する」というキャッチフレーズのもと、蛍光ロゴをあしらった一着に仕上がった。クラブエンブレム、背番号などが蛍光加工されており、紫外線ライトを当てることで暗闇の中で光る