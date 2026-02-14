アトレチコ鈴鹿は1年でのJFL復帰を目指す東海サッカーリーグ1部所属のアトレチコ鈴鹿クラブは2月13日、2026年シーズンに着用するユニフォームデザインを発表した。「おしゃれでかわいい」と反響を呼んでいる。アトレチコ鈴鹿は2025年シーズンのJFLで15位に終わり、5部相当の東海サッカーリーグ1部へ降格。横浜FCより期限付き移籍でプレーしていた58歳のFWカズこと三浦知良も退団した。1年でのJFL復帰を目指す勝負の新シーズ