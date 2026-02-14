5人組グループ・嵐の相葉雅紀とお笑いコンビ・ニューヨークがタッグを組むTBSのミステリーバラエティ『口を揃えたフシギな話』が、16日午後8時55分より2時間にわたって放送される。今回は、体調不良で急きょ欠席となった相葉の代役として、Snow Man・深澤辰哉がMCを務める。【番組カット】おそろいのブルーの衣装で、石柱の謎に迫る関太＆小島健この番組は世界中の専門家が口を揃えた“フシギ案件”を紹介・調査するミステリー