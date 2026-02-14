男子の表彰式で記念撮影する（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿＝ミラノ（共同）13日のフィギュアスケート男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が合計280.06点で2大会連続の銀メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）2位で迎えたフリーは6位。通算メダルを同競技で日本勢最多の4個とした。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がSP9位からフリー3位と巻き返し、