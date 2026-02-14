◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日（2026年2月13日）ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日の13日、日本選手団はメダル4個を獲得。今大会合計獲得数を14個（金3、銀3、銅8）に伸ばし、1大会では歴代2位の獲得数となった。この日はスノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銀メダルを獲得。フィギュアスケート男子では鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が銀