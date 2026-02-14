「臨時夜行特急 うなづき号」3月に運転富山地方鉄道は、2026年3月20日（金・祝）に「臨時夜行特急 うなづき号」ツアーを開催します。【画像】これが「臨時夜行特急 うなづき号」の運行時刻＆概要ですこのツアーは、昨年に開催されて好評を博した夜行列車ツアーの第2弾。前回は元・西武5000系の「アルプスエキスプレス」で運行されましたが、今回は元・西武10000系の「キャニオンエキスプレス」での運行となります。全行程で2