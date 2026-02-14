演技後に悲痛な表情を浮かべたマリニン(C)Getty Images衝撃展開だ。現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）で首位に立っていたイリア・マリニン（米国）は、転倒を繰り返すなど大乱調。まさかの8位に沈んだ。 【関連記事】鍵山優真がフリーで攻めた！銀メダル佐藤駿は涙の銅メダル日本がW表彰台マリニンはまさかの失速で8位に【冬季五輪】金メダ