男子フリー演技する三浦佳生＝ミラノ（共同）フィギュアスケート男子で三浦佳生は13日、フリーで巻き返して13位。22位だったSP後、ともに出遅れた佐藤と「まだできる」と励まし合ったという。冒頭で今季「自分の武器」とこだわってきた4回転ループを執念で決め、8日に右の靴が壊れるトラブルに見舞われながらも諦めなかった。苦悶の表情だった前日の公式練習から一転「非常に良く滑れた」と演技後にはガッツポーズ。「五輪は