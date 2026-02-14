◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位で世界王者のイリア・マリニン（21＝米国）は最終滑走で登場。フリーでは2回の転倒があるなど精彩を欠き、フリー156.33、合計264.49で8位に終わった。演技後の取材では「正直なところ、まだ何が起きたの