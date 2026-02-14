メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の奥飛騨温泉郷では、15日から「平湯大滝結氷まつり」が始まります。 「平湯大滝結氷まつり」では、冬の間凍りついている壮大な滝がライトアップされ、幻想的な世界が広がります。 13日夜、地元の観光協会の職員が、10基のライトを試験点灯し、位置などを確認しました。 今年は例年より大きい氷の柱ができていましたが、ここ数日の暖かさで落ちてしまったということです。