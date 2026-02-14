ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『Bacha Coffee（バシャコーヒー）』のミラノモーニング コーヒーです。ミラノモーニング コーヒー（ドリップバッグ）12袋入り1箱 \4,400。初の日本旗艦店が銀座にオープン。異国情緒あふれるモロッカンテイストの店内は豪華絢爛。ギフトにもぴったりなアイテムがずらりと並ぶブティックやコーヒールームは連日行列ができるほどの人気ぶり。編集Sコーヒー