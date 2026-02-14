中道改革連合の新たな代表に小川淳也氏が就任し、衆議院選挙の惨敗から立て直しを図る決意を示しました。中道改革連合・小川淳也新代表：一騎当千の人たちが生き残っているわけですから、巨大与党としっかり対峙をしたい。小川氏は、13日に投開票が行われた代表選挙で階猛氏との一騎打ちを5票差で制しました。中道改革連合・小川淳也新代表：これから党内の体制を整え、各党との連携を深め、具体的な成果で国民生活ならびに将来の