忙しい年始の喧騒（けんそう）が落ち着き、静かに自分を見つめ直したい今、冬の澄んだ空気感に包まれる旅への関心が高まっています。雪と氷が織りなす厳かな風景の中で流れ落ちる滝は、非日常を感じさせてくれる特別な存在。寒さの中だからこそ出合える絶景は、心を整える旅の目的地として注目されています。All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました