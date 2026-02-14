ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、2月18日（水）から、春の訪れを告げるスプリングシーズン第1弾「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」を、全国27店舗で発売する。【写真】ティービバレッジと相性抜群！新作デザートも登場■「アールグレイ ブーケ ディライト」が主役今回発売されるのは、「スターバックス」がオリジナルで開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役に、レモン