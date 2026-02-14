シャンクにならない為のクラブフェースの動かし方とは！？ クラブフェースは閉じて→開いて→閉じる ゴルフクラブが特殊なのは、持っている軸の延長線上に当たる場所がないことです。野球のバットやテニスのラケットなどは持っている軸の延長線上に芯(スイートスポット）がありますが、ゴルフクラブはズレているので、そこに難しさがあるといえるでしょう。 持っているシャフトの軸線とクラブヘッドの重心が