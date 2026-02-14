今回は、近所に住む厄介なママ友のとんでもない嘘が、一瞬でバレたエピソードを紹介します。ヒステリックなママ友が怒鳴り込んできて…「ウチの真向かいに住むTさん一家は、かなり厄介な人たちです。Tさん一家の父親はいつも周りに怒鳴り散らしているし、母親（一応ママ友です）もヒステリックで、ちょっとしたことでよくウチに文句を言いに来ます。また娘のハナちゃんも度々ウチに急に来るんですが、私の息子が好きみたいで……。