姉の診断を機に「遠位型ミオパチー」と判明した上田さん。手足の筋力が衰える難病で治療法がない中、先に進行する姉を「未来の指標」として前向きに捉えています。車椅子でも自立して笑う仲間の存在を力に、診断から11年経った今も一人暮らしを継続中。制限ある日々で「今できること」を大切にし、自分らしく生きるためのしなやかな軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年6