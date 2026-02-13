「エルメス（HERMÈS）」が、メンズ部門のアーティスティック・ディレクター ヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）が手掛ける最後のランウェイショーを東京で開催する。2月18日18時45分から、ショーの模様をライブ配信する。【画像をもっと見る】1月にパリで発表したコレクションのリピートショーとなる今回は、東京オリジナルの演出で実施。モデルのほかに俳優や建築家、アーティストなど、東京で活躍す