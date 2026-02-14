脚のラインがすっきり見える人は、股関節の動きがなめらか。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【トリコナアーサナ】です。体幹を安定させながら股関節まわりを整えることで、脚全体のバランスが整いやすくなります。トリコナアーサナ（１）背筋を真っ直ぐ伸ばして立ち、両脚を肩幅より大きく広げる（２）息を吸いながら両腕を真横に真っ直ぐに広げる（３）息を吐きながら（２）の姿勢のまま片方に上半身を倒し、ゆっくり３