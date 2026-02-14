14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3861.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3968.41ポイントボリンジャーバンド3σ 3864.66ポイントボリンジャーバンド2σ 3861.50ポイント14日夜間取引終値 3839.90ポイント5日移動平均 3818.85ポイント13日TOPIX現物終値 3760.92ポイントボリンジャーバンド1σ 37