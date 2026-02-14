14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の713ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 753.99ポイントボリンジャーバンド3σ 742.36ポイントボリンジャーバンド2σ 730.72ポイントボリンジャーバンド1σ 726.61ポイント200日移動平均 724.00ポイント5日移動平均 722.48ポイント13日東証グ