マンネリ化は多くのカップルが直面する悩み。でも、その先にある「別れ」は、ちょっとした意識で防げるでしょう。そこで今回は、男性が「別れたい」と思う瞬間と、関係キープのコツを紹介します。一方通行なコミュニケーションにならないように注意例えば「彼の趣味に興味ないけど、私の趣味には付き合ってほしい！」というような自己中な考え方をしていませんか？このような一方通行なコミュニケーションは男性が「別れ」を意識し