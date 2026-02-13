何気なく話した好きな食べ物や欲しい物、仕事の悩み。後日、男性がそれを覚えていてくれたことにドキッとした経験はありませんか？本気の恋ほど、男性はあなたの話を“情報”として流しません。本命サインは“記憶の扱い方”に表れるのです。小さな話題を“後から持ち出す”以前話した内容を覚えていて、「これ好きって言ってたよね」と自然に触れるのは、あなたの言葉を大切にしているから。男性は本命でない相手のことを、ここま