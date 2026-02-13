不倫をしている人は、嘘を隠すために言葉を選びますが、本当に隠しきれないのは“反応”です。質問への答えではなく、質問された瞬間の態度にポロッと本音は出てしまいます。必要以上に怒る軽い確認に対して突然強く反発するのは典型的なサイン。「信用してないのか？」と話をすり替え、怒りで会話を終わらせようとする。不倫していない人なら流せる質問に過剰反応するのは、防御反応が働いている証拠です。被害者の立場に回る問い