長野県佐久市の佐久長聖高校から生まれた、現役女子高生による学校公認アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）。3年間の集大成となるベストアルバム「僕らが描いた物語」を手に、卒業を控える初期メンバーの勝見奏花（そな）が、弾けるような笑顔でインタビューに応じた。次から次へと言葉があふれ出す様子は、まさに天真爛漫な等身大の女子高生。しかしその言葉の端々には、未来を見据える確かな意志が宿っていた。（