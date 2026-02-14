エンゼルスからFAとなったルイス・レンヒーフォ内野手（28）がブルワーズと1年契約で合意したと13日（日本時間14日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。同記者によると、来季年俸は350万ドル（約5億3000万円）で、27年シーズンは1000万ドル（約15億2000万円）の相互オプションが付いているという。ベネズエラ出身のレンヒーフォは2019年にメジャーデビュー。