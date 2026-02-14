男子フリー演技するマキシム・ナウモフ＝ミラノ（共同）昨年1月の飛行機事故で両親を失ったフィギュアのナウモフ（米国）は、悲しみを乗り越えてたどり着いた五輪の初舞台を20位で終えた。「困難があったが、立ち上がって前に進み続けた。誰かが自分自身の可能性に気付くきっかけになればうれしい」と意義を感じ取った。父と母がコンビを組んだペアで2度出場した五輪。冒頭の4回転サルコーで転倒しても「諦めなかった。胸を