オーラスで起こしたミラクル。「大和証券Mリーグ2025-26」2月13日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が登板。ライバルから跳満を直撃し、見事に土壇場での逆転勝利を飾った。【映像】滝沢、ミラクルな跳満直撃の逆転トップこの試合は、東家から滝沢、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の並びで開始した。東1局では滝沢から大