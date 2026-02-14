ギニア出身のタレント、オスマン・サンコン（76）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。ギャラの総額と、その使い道を明かした。【写真】「やっぱり新橋は落ち着くわ。笑」オスマン・サンコン＆北山みつきの“サシ飲み”夫婦2ショットブレイク当時の年収はバラエティ1本で「80万〜100万円」で、年収は3億円だったというサンコン。ギャラの総額は「30億円